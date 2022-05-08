"Будет принят очень мощный общий стейтмент": Ермак об участии Зеленского в саммите "Большой семерки"

"Будет принят очень мощный общий стейтмент": Ермак об участии Зеленского в саммите "Большой семерки"

В воскресенье, 8 мая, проходит саммит стран "Большой семерки". В нём примет участие онлайн и президент Украины Владимир Зеленский. А по итогам заседания должны анонсировать конкретные шаги относительно помощи Киеву.

"Сегодня, в День памяти и примирения, страны "Большой семерки" в очередной раз продемонстрировали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость. На сегодняшний саммит "Семерки" приглашен президент Владимир Зеленский. Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный общий стейтмент, который будет содержать не только общие фразы о поддержке права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий", — сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Детали Ермак пока не обнародовал.

"Я пока не могу раскрывать деталей этого заявления. Но хочу заявить, что весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защиту территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность. Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, которая развязала эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", — отметил руководитель ОП.

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