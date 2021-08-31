Будет решено несколько стратегических вопросов: Арестович рассказал, о чем Зеленский планирует говорить с Байденом

Будет решено несколько стратегических вопросов: Арестович рассказал, о чем Зеленский планирует говорить с Байденом

Встреча Зеленского с Байденом запланирована на 1 сентября.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом не бдет озвучивать просьб, зато имеет свои предложения, в том числе, и о присоединении американской стороны к Минскому процессу.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович сообщил, какие вопросы будут обсуждать лидеры обеих стран.

"И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, поскольку речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе — энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части — речь о том, чтобы американский представитель стал частью "Минского" процесса в том или ином варианте", — рассказал он.

По словам Арестовича, президенту Украины следует установить с Байденом личные отношения — "химию" живого общения. Он добавил, что в США Зеленский также может встретиться с Илоном Маском и Тимом Куком.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже начал рабочий визит в Соединенные Штаты. Накануне они с женой прибыли в Вашингтон. На сегодня у него назначено восемь встреч. Встреча с президентом Джо Байденом состоится 1 сентября. Владимира Зеленского ожидают в Белом доме после обеда. Запланировано общение с глазу на глаз. По результатам президенты обнародуют совместное заявление.

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