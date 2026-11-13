"Будет Санта-Барбара": генерал Дука сделал громкое заявление о НАБУ

Сергей Дука / © UA.NEWS

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За генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуку внесли залог — 13 ноября его выпустили из СИЗО.

После этого он сделал громкое заявление.



«Мы скоро увидим, я так думаю, Карфаген три, четыре, пять, шесть, семь, восемь будет Санта-Барбара. Я расскажу, что сейчас делают сотрудники НАБУ. Они сейчас быстро ищут каких-то тайных агентов… ищут у себя в материалах негласных следственных действий какие-то разговоры, где я прохожу третьей или четвертой стороной, или упоминается обо мне. Также постараются показать это как совершение мною преступления. Но в суде увидим, смогут ли они доказать свою позицию», — сказал он.

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Отдельно адвокат Юрий Сухов прокомментировал обстоятельства проведения следственных действий. Он заявил, что сторона обвинения не доказала причастности Дуки к уничтожению мобильных телефонов в ходе обыска. Также Сухов отрицал утверждение о том, что генерал оказывал вооруженное сопротивление правоохранителям.

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В чем подозревают Дуку — суть дела

НАБУ и САП подозревают Дуку в создании преступной организации или руководстве ею с использованием служебного положения. Сам генерал-майор СБУ отрицает предъявленные против него обвинения.

6 ноября прокурор САП Николай Карась заявил, что во время обыска Дука и его вооруженная охрана сопротивлялись детективам, а сам генерал два часа уничтожал доказательства, в том числе телефоны, топором. Впоследствии НАБУ обнародовало фото уничтоженных телефонов. По заявлению бюро открыли уголовное производство по сопротивлению детективам, его расследует ДБР.

Поздним вечером, 6 ноября, ВАКС избрал Дуке меру пресечения — содержание под стражей или залог в 65 млн грн.

Накануне стало известно, что за Дуку внесли полную сумму залога, определенную судом. Адвокат генерала Юрий Сухов сообщил, что к сбору средств добровольно присоединились сотрудники СБУ, в том числе военнослужащие, выполняющие задачи на фронте.

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