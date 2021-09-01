"Будет серьезная встреча": Зеленский хочет начать переговоры с Байденом с вопросов Донбасса и Крыма

"Будет серьезная встреча": Зеленский хочет начать переговоры с Байденом с вопросов Донбасса и Крыма

Украинский президент хочет получить не просто ответ, а узнать видение американского президента по ряду вопросов.

Первым вопросом, который президент Владимир Зеленский нарушит на встрече с американским коллегой Джо Байденом, будет тема временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Об этом глава государства рассказал в комментарии "Суспільному" во время рабочего визита в Вашингтон.

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"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", — заявил Зеленский и добавил, что планирует начать встречу по обсуждению вопросов Крыма и Донбасса.

Коснутся президенты и темы "Северного потока-2". "У нас есть больной вопрос "Северный поток-2". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантии со стороны США", — отметил Зеленский и добавил, что подразумевает введение новых санкций против РФ.

Кроме этого, Зеленский планирует обсудить с Байденом тему инвестиций: "Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины".

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится сегодня, 1 сентября, в 14:00 (в 21:00 по киевскому времени). Главы государств пообщаются сначала в присутствии ключевых советников, а затем один на один. Совместной пресс-конференции не предусмотрено. Итоги лидеры комментировать отдельно, но выпустят объединенную заявление.

ТСН готовит специальный выпуск по итогам визита, который выйдет в эфире "1+1" в 22:45.

ТСН. Спецвыпуск из США расскажет о встрече двух президентов Байдена и Зеленского

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