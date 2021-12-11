"Будет сильный ответ": Блинкен и глава МИД Германии Бербок обсудили российскую агрессию

Страны поддерживают суверенитет Украины.
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и глава германского МИД Анналенна Бербок договорились о жестких действиях в случае эскалации РФ на востоке Украины.
Об этом в своем Twitter сообщил руководитель прессслужбы Госдепартамента Нэд Прайс.
"Госсекретарь и глава МИД ФРГ обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, которая столкнулась с агрессивными действиями России. Они согласились, что потребуется сильный ответ в случае эскалации со стороны Москвы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что политики поговорили о "российской агрессии" в Ливерпуле перед саммитом G7. Кроме того, они обсудили, в частности, COVID-пандемию, изменение климата, борьба за права человека в мире.
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