Будет три раунда: в Кремле анонсировали начало переговоров РФ с США о требованиях Москвы

Москва вынесет вопрос о своих требованиях к США и НАТО на площадку ОБСЕ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва проведет из США три раунда переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", первый из которых может состояться уже в начале 2022 года.
Об этом он заявил на одном из российских телеканалов, пишут росСМИ.
По его словам, якобы между Вашингтоном и Москвой есть согласие привлечь три трека переговоров. Также Лавров говорит, что РФ намерена вынести вопрос о "гарантиях безопасности" на ОБСЕ. А в январе Москва рассчитывает провести встречу по этому же вопросу с НАТО.
Кроме того, он назвал реакцию США на требования РФ "деловой".
"О реальной реакции, не риторической, а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США. По итогам очередного контакта фактически согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками", — заявил Лавров.
Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.
Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".
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