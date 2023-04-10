"Будете защищать как собственную территорию": Лукашенко попросил у Шойгу гарантии безопасности для Беларуси

Лукашенко в очередной раз пожаловался на страны Запада и их "несправедливую политику" по отношению к Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 10 апреля попросил у России гарантии безопасности для своей страны.

Об этом пишет NEXTA.

"Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии", – заявил диктатор Лукашенко.

Напомним, 10 апреля Лукашенко и Шойгу проводят встречу в Минске.

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