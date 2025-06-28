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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Будьте терпеливы": Дуда дал совет украинцам относительно нового президента Польши

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий допустил возможное изменение позиции Варшавы относительно вступления Украины в западные альянсы, в частности НАТО.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дуда и Зеленский

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда / © Associated Press

Президент Польши Анджей Дуда, посетивший Украину в субботу, 28 июня, посоветовал украинцам быть терпеливыми к своему преемнику-националисту Каролю Навроцкому.

Об этом он сказал журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters

«Пожалуйста, будьте терпеливы. Мир из-за президентского стола выглядит немного иначе, чем для кандидата на выборах», — сказал Дуда, намекнув на возможное изменение риторики Навроцкого в отношении Украины.

Как известно, новоизбранный президент Польши Навроцкий заявил, что он настроен продолжать помогать Украине в обороне от вторжения России, но допустил возможное изменение позиции Варшавы относительно вступления Украины в западные альянсы, в частности НАТО.

Зеленский сказал, что он «конечно» пригласит Навроцкого в Украину после того, как тот займет должность.

Визит Дуды стал последним жестом солидарности от одного из крупнейших сторонников Украины военного времени, который готовится покинуть пост президента Польши в августе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский тепло встретил своего польского коллегу в Киеве и наградил его Орденом Свободы

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