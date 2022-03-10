"Будьте вы прокляты": Кучма войны отреагировал на российскую агрессию

Экс-президент Украины все-таки сделал официальное заявление.

Второй президент Украины Леонид Кучма только на 15-й день войны России против Украины отреагировал на агрессию.

Об этом написала его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Кучма в своем обращении отметил, что он горд быть украинцем.

"Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность. Что уже целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Приказом Путина убивают украинских детей и рожениц... Что уже всю вечность продолжается зверская осада Мариуполя", — говорится в сообщении Кучмы.

В своем обращении Кучма заявляет, что находится в Украине.

"Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И этого не остановить. А в адрес РФ скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты", — написал экс-президент.

Отметим, что 15 февраля, за несколько дней до признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" и начала полномасштабной войны, Кучма заявил, что, по его мнению, Путин вряд ли решится пойти на эскалацию и признавать так называемые "республики" на Донбассе.

Также по данным "Украинской правды", 23 февраля после встречи в Офисе президента зять Кучмы олигарх Виктор Пинчук уехал из Украины. Где сейчас находится Кучма, официально неизвестно.

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