"Буду отстаивать свое право": Разумков пойдет в суд, если у него заберут мандат

"Буду отстаивать свое право": Разумков пойдет в суд, если у него заберут мандат

Спикера отстранили от двух пленарных заседаний.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если лишат мандата — пойдет в суд, а вот из-за потери должности спикера не будет судиться.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 октября.

"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал... И тут это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет за что, в частности, голосовали — и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины", — сказал он в эфире одного из телеканалов.

Сейчас спикера отстранили от ведения пленарных заседаний — до четверга, 7 октября. Поддержали решение 240 нардепов. Тогда "Слуги народа" планируют уволить бывшего соратника окончательно.

Хотя по процедуре, в течение десяти дней Счетная палата и председатель Верховной Рады должны отчитаться о своей работе. Впрочем, в монобильшинстве не видят препятствий, чтобы ускорить процесс отзыва спикера. Разумков, говорят в президентской фракции, уже давно действует не как командный игрок.

Когда его отстраняли от ведения заседаний, заступались за него оппоненты из числа оппозиции. "Сейчас почему это происходит? Только потому, что Банковая, которая уже на 100% своего генпрокурора, своего ГБР нет. Ей еще надо свой карманный на 100% председатель Верховной Рады", — заявила с трибуны парламента депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

Новости Украины: Разумков будет судиться, если его лишат мандата

Зато в "Слуги народа" свое видение ситуации. "Когда, уважаемые оппоненты, у вас будет большинство (спойлер: не будет), вы тогда сможете принимать собственные решения. Сегодня волю парламента формирует партия "Слуга народа" - это правда. Это — политическая данность. Примите ее", — сказал Никита Потураев со "Слуги народа".

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовать за его видсавку могут уже 7 октября.

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