"Буду с ним очень прямолинейно говорить": Байден рассказал, почему не состоится совместная пресс-конференция с Путиным

Путин и Байден встречаются уже через несколько дней в Женеве.

Президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с российским коллегой Владимиром Путиным после их саммита в Женеве 16 июня, так как не хочет, чтобы вместо результатов встречи, обсуждалось публичное выступление лидеров двух государств.

Об этом со ссылкой на Джо Байдена пишет The Hill.

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"Я всегда считал, и я не хочу сказать, что пресса не должна знать, но это не соревнование о том, кто может добиться большего успеха перед пресс-конференцией или попробовать поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал понять, какие есть условия для улучшения отношений с Россией", — пояснил американский лидер.

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По мнению Байдена, лучшим способом разрешения ситуации, которая сложилась вокруг отношений США с Россией, является именно встреча между ним и Путиным.

"Я знаю, что вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинейно говорить о нашем беспокойстве, и я четко выскажу свое мнение о том, как сложилась эта встреча, и он с своей точки зрения ясно объяснит, как это получилось. Я не хочу, чтобы меня отвлекали, пожали ли они друг другу руки, кто больше разговаривал и все остальное ", — сказал президент США.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения на должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

Как известно, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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