Владимир Путин. / © Associated Press

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Предстоящие трехсторонние переговоры в Абу-Даби, по всей вероятности, не приведут к реальному перемирию. Кремль же сосредоточен на попытках перехватить инициативу благодаря масштабным зимним ударам. В то же время европейские лидеры обеспокоены заявлениями из Белого дома о подготовке вместе с РФ новой «архитектуры» безопасности Европы в рамках предстоящего мирного соглашения по Украине.

Об этом говорится в материале Financial Times.

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Два собеседника издания выразили сомнения, что встреча в Абу-Даби приведет к реальному перемирию. По их словам, диктатор России Владимир Путин стремится перехватить инициативу из-за масштабной зимней кампании ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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В то же время, в Москве изменение акцентов в переговорах — от территориальных вопросов до гарантий безопасности — рассматривают как возможность еще больше затянуть процесс, параллельно ослабляя военные позиции Украины. Такую оценку высказал один из собеседников.

Другой источник FT подчеркнул, что хозяин Кремля воспринимает удары по Украине как месть за атаки украинских дронов на НПЗ и коммерческие склады в России летом. В то же время, сам Путин дерзко обвиняет Киев в срыве предварительных договоренностей о прекращении огня.

По словам собеседника, позицию Кремля можно передать следующим образом: Российская Федерация будет уничтожать украинскую инфраструктуру, пока Киев не согласится с требованиями. Речь идет о мостах, портах, железной дороге, энергетических объектах и электростанциях.

«Я буду уничтожать всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь. До следующего года у Украины не будет инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции… будут разрушены», — сказал один из источников FT, перефразируя Путина.

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Среди главных требований Путина — передача России остальной территории Донбасса. Он также рассчитывает добиться от Киева новых территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности, которые могут предоставить страны НАТО в рамках будущего соглашения.

По оценкам источников, Кремль стремится воспользоваться желанием Дональда Трампа и его администрации как можно быстрее завершить войну. Требования Путина могут иметь последствия не только для Украины, но и всей Европы.

Европа озабочена планами США

В европейских столицах обеспокоены заявлениями Вашингтона о подготовке вместе с Москвой новой системы безопасности для Европы в рамках предстоящего мирного соглашения по Украине. В ЕС опасаются, что Россия попытается восстановить свою сферу влияния и ограничить суверенитет соседних стран, входящих в НАТО.

Вечером 5 ноября президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с представителем Путина Кириллом Дмитриевым. После встречи глава Белого дома заявил: стороны готовят «большое соглашение», которое будет касаться не только Украины, но и, возможно, всей Европы.

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Впоследствии зять Трампа Джаред Кушнер заявил в соцсети X, что Штаты стремятся разработать практические договоренности, которые учтут интересы безопасности всех сторон. Среди целей — создание долгосрочной системы безопасности и стабильности в Европе.

Однако страны Европы выступают против того, чтобы использовать переговоры по завершению войны в Украине для формирования новой архитектуры безопасности континента. Там опасаются, что Белый дом может договориться с Кремлем на средства европейской безопасности.

«Вопросы, касающиеся безопасности Европейского Союза, должен решать сам ЕС», — заявил представитель Европейской комиссии.

Один из европейских чиновников назвал сообщение Кушнера «полной неожиданностью». По его словам, переговоры по европейской безопасности не могут проходить параллельно с обсуждением завершения войны против Украины. Он отметил, что Европа понимает, что именно Россия вкладывает в такие инициативы, и не согласится на них.

В то же время другой источник заявил, что другой европейский чиновник заявил, что комментарии США о привлечении Европы к более широким переговорам с Россией по архитектуре безопасности континента имели целью показать прогресс в подготовке к переговорам в Абу-Даби.

Напомним, на следующей неделе пройдут трехсторонние переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби. Диктатор России Владимир Путин объявил о подготовке и определился с делегацией. Ее возглавит помощник «фюрера» Владимир Мединский. В частности, в составе замминистра иностранных дел Сергей Рябков и представитель Генштаба Игорь Костюков.

В состав украинской делегации войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а возглавит переговорную группу глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Буданов подчеркнул, что нынешние консультации не означают завершения переговорного процесса. Во время встреч стороны будут только обсуждать готовность к прекращению войны.

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