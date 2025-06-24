Будущее помощи США Украине: как НАТО избегает "неудобной" для Трампа темы

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

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На фоне полномасштабной войны в Украине, нынешний саммит НАТО в Гааге , начавшийся во вторник, 24 июня, стремится продемонстрировать единство Альянса. Однако, за кулисами, европейские чиновники отдают себе отчет в сложности ситуации: администрация президента США Дональда Трампа не изъявляет желания оказывать новую военную помощь Киеву, а уже утвержденные ранее поставки оружия времен администрации Байдена заканчиваются.

Об этом пишет The Washington Post.

Роль Зеленского и Трампа на саммите

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский был VIP-гостем на саммитах НАТО. Однако в этом году его роль пытаются уменьшить во избежание недовольства Трампа.

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Даже его встреча с Зеленским, которую Трамп ранее «вероятно» подтвердил репортерам по дороге в Гаагу, НАТО пытается максимально скрыть от публичности, учитывая «иногда взрывное пренебрежение Трампа к украинскому лидеру».

Встреча Совета НАТО с Украиной состоится во вторник вечером на уровне министров иностранных дел, а не лидеров государств. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с Зеленским и лидерами Евросоюза еще до прибытия Трампа.

«Наши друзья среди стран НАТО понимают деликатность ситуации и пытаются сделать все возможное, чтобы обеспечить присутствие Украины на саммите, в то же время избегая антагонизма с Трампом», — отметил председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко.

Угроза прекращения помощи и последствия

Издание отмечает: если переговоры Вашингтона с Россией зайдут в тупик, а Трамп не изъявит желание заставить Россию к прекращению огня, прекращение пакетов вооружений из США изменит ситуацию на поле боя не в пользу Украины. Это также усугубит давление на европейских союзников, чтобы они восполнили пробелы.

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Рютте, отвечая на предположение, что Украина отошла на второй план, настаивал, что это один из ключевых вопросов саммита. Однако, отмечает издание, самый богатый и мощный член НАТО – США – «явно колеблется, или, возможно, уже решил отрезать Киев».

Вопрос о том, что произойдет, когда американская помощь закончится, был омрачен обещанием НАТО по значительному увеличению военных расходов, чего требовал Дональд Трамп, а также ударами США по Ирану.

Поиск альтернативы

Украинские чиновники надеются, что Владимир Зеленский сможет убедить президента Трампа в Гааге по поводу своего предложения о закупке крупного пакета американского вооружения, в том числе систем ПВО. Частно европейские чиновники обсуждали также возможность финансирования будущих поставок американского оружия.

«Существуют идеи, как мы можем сделать это работающим для всех», — сказал один из европейских чиновников, добавив, что «зеленый свет» также будет зависеть от «капризов президента».

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Он описал чиновников администрации Трампа как тех, кто «неохотно делает большие шаги, которые, по их мнению, могут разозлить Кремль и сорвать амбиции Трампа по поводу мирных переговоров или сближения с Москвой».

Напомним, вопрос военной помощи от Соединенных Штатов является ключевым для дальнейшей обороны. Недавно стало известно о размораживании военной помощи от США и новых условиях ее предоставления.