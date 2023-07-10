Будущее присоединение Украины к НАТО: Столтенберг рассказал о плане действий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украине могут предложить присоединение к Альянсу без ПДЧ и программу поддержки, которая должна приблизить наше государство к стандартам НАТО.

Об этом он сказал на брифинге 10 июля.

Столтенберг сообщил, что сейчас продолжаются консультации по решениям, которые планируют принять на саммите НАТО, пока конечного результата еще нет. Однако генсек Альянса убежден, что Украина получит четкий сигнал своего будущего в оборонном союзе.

Он сообщил, что предложил такой пакет в отношении Украины в НАТО:

Создание Совета Украина-НАТО.

Отмена ПДЧ для Украины.

Программа практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО.

Столтенберг отметил, что вступление Украины в НАТО может состояться без этапа, предлагающего план действий по членству. Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

"Все страны НАТО соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На саммите будут прочно подтверждающие решения. Мы стремимся обсудить это с лидерами НАТО. Я надеюсь, что будет согласовано необходимое решение", — сказал Йенс Столтенберг.

Саммит НАТО и Украина: что известно

11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО-2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после длительной дискуссии страны -члены НАТО согласились отменить План действий по членству для Украины на пути вступления в Альянс.

После этого Путина заявили, что "вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита НАТО приглашения в Альянс и гарантии безопасности и подчеркивает, что не намерен ехать туда "для развлечения".

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