Будущее Украины и судьба Мадуро - эксперт сказал, есть ли связь

Николай Княжицкий / © Право на владу

Нападение США на Венесуэлу и задержание Николаса Мадуро не были связаны с борьбой за нефть и не будут иметь прямого влияния ни на мировые цены на энергоносители, ни на ход войны России против Украины. Решающим фактором для будущего Украины остается состояние российской экономики и поддержка западных союзников.

Об этом рассказал журналист и народный депутат Украины Николай Княжицкий Эспрессо.

По его словам, Венесуэла сейчас добывает лишь около 1% мировой нефти, что в разы меньше, чем Россия. Поэтому даже полный контроль над венесуэльской нефтедобычей не способен существенно повлиять на глобальный рынок.

Княжицкий отмечает, что хотя Венесуэла и обладает значительными запасами нефти, их освоение требует десятков лет и сотен миллиардов долларов инвестиций, поэтому быстрого эффекта ожидать не стоит. В краткосрочной перспективе свержение режима Мадуро не изменит ни цен на нефть, ни ход российско-украинской войны.

Зато ключевую роль, по его оценке, играет критическое состояние экономики России, истощенной войной и международными санкциями. Кремлю все сложнее финансировать боевые действия, закупку вооружений и поддержку военно-промышленного комплекса.

«Следующий год фактически становится последним, когда Россия еще может более-менее безболезненно для собственного общества продолжать войну», — отмечает Княжицкий, добавляя, что российские элиты уже осознают бесперспективность как войны, так и изолированного существования страны.

По его убеждению, будущее Украины не зависит от судьбы венесуэльского диктатора, а от того, как государство защищает себя на поле боя и насколько последовательной остается помощь со стороны Европейского Союза.

В то же время захват Мадуро он называет показательным сигналом для авторитарных режимов: ни один диктатор не может чувствовать себя защищенным, если уничтожает демократию и становится препятствием для интересов других государств.

«Украина может быть сильной и независимой только при условии построения мощного демократического общества и интеграции в демократический Европейский Союз», — подытожил Княжицкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что операция по захвату Николаса Мадуро планировалась месяцами и американские спецназовцы тренировались на точной копии его резиденции.