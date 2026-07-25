Будущее Украины удивит мир: генерал США озвучил свой прогноз

Бен Годжес / © Getty Images

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После завершения нынешней войны Украина во многих аспектах станет похожей на Израиль, живущий десятилетиями в условиях постоянной военной угрозы.

Такое мнение в комментарии DW высказал отставной американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес.

Во время разговора он также подверг критике президента США Дональда Трампа за, по его мнению, ошибочное восприятие Украины как государства, которое только просит о помощи.

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«Украина помогает странам Персидского залива защищаться от иранских беспилотников. И они, возможно, будут поддерживать украинскую оборонную промышленность за счет саудовских денег и денег Эмиратов для приобретения украинского оборонного потенциала, хотя американский президент сказал, что нам от них ничего не нужно», — отметил Годжес.

По словам генерала, Россия не только не способна победить Украину, но и все больше теряет свои позиции.

«Россия не только не может победить Украину, но и движется в неправильном направлении», — подчеркнул он, вспомнив о потерях российской армии, ситуации на фронте и украинских ударах по военным объектам в тылу РФ.

По мнению Годжеса, будущая система безопасности Украины должна основываться на мощном оборонно-промышленном комплексе, эффективной мобилизации и высокой готовности общества к защите государства.

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«Я думаю, что будущее Украины, ее гарантия безопасности состоит в том, чтобы стать похожей на Израиль, имея массивную оборонную промышленность, имея очень эффективную быструю мобилизацию и все общество, полностью поддерживающее оборону», — говорит Годжес.

Он также предположил, что после завершения войны украинская разведка, в частности, Главное управление разведки, может разыскивать российских военных преступников по всему миру.

«Украинская разведка, в частности ГУР, в будущем будет охотиться по всему миру на российских военных преступников, как в свое время охотился на бывших нацистов израильский Моссад», — заявил генерал.

Ранее сообщалось, что в ГУР опубликован перехват, в котором российские военные сознательно приказывали убивать гражданских в Донецкой области.

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Мы ранее информировали, что российский генерал трусливо завершил разговор с журналистами после того, как его спросили о совершенных им военных преступлениях.

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