"Будущее Украины – в НАТО": Столтенберг заявил о согласии всех членов Альянса и назвал условие

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 апреля в Киеве, что все члены блока согласны – будущее Украины в Альянсе, однако сейчас главная цель – обеспечить победу в войне.

Об этом Столтенберг сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Генсек Альянса выразил надежду, что на саммите в Вильнюсе летом члены НАТО вновь примут обязательства поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также подтвердят обязательства продолжать оказывать существенную военную поддержку государству.

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Столтенберг также ожидает согласования участия в саммите Зеленского, и что президент поднимет там вопросы членства Украины в Альянсе и вопрос гарантий безопасности.

"Будущее Украины – в евроатлантической семье. Будущее Украины – в НАТО. Все члены Альянса соглашаются с этим", – заявил генсек организации.

"В то же время главная цель Альянса, союзников по НАТО сейчас состоит в том, чтобы обеспечить победу Украины, то есть гарантировать, что Украина и в дальнейшем будет суверенным, независимым демократическим государством в Европе. Потому что это единственный способ также иметь содержательную дискуссию по поводу будущего членства Украины", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что в этом контексте основной акцент – на военной поддержке Украины.

"Двери НАТО остаются открытыми. И то, что мы делаем, поддержка, которую мы предоставляем Украине, делает возможным будущее членство Украины", – отметил генсек Альянса.

Напомним, накануне встречи в формате "Рамштайн" Столтенберг прибыл в Киев. Его 20 апреля сначала заметили на Михайловской площади столицы, где генсек НАТО чествовал память погибших украинских военных.

Столтенберг провел встречу с Зеленским. По ее итогам президент Украины сообщил, что стороны обсудили четыре главных вопроса: будущий "Рамштайн", поставки вооружения и техники, саммит НАТО в Вильнюсе и гарантии безопасности для государства.

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