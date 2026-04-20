Будущий премьер Венгрии обратился к Зеленскому: о чем попросил

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить работу нефтепровода «Дружба», если трубопровод находится в пригодном состоянии. Политик подчеркнул, что этот вопрос не должен становиться инструментом давления.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Telex.

Петер Мадьяр сообщил, что у венгерской стороны есть информация о возможности возобновления прокачки в ближайшие дни. Он напомнил, что ранее Виктор Орбан анонсировал возобновление транспортировки по нефтепроводу «Баратшаг» (венгерское название «Дружбы») на минувший понедельник, однако этого не произошло.

Политик подчеркнул, что вопрос энергоснабжения критически важен, заявив президенту Украины: «это не игра».

По словам Мадьяра, он не знаком с Владимиром Зеленским лично и у них еще не было разговоров. Однако он подчеркнул, что ни Венгрия, ни Европейский Союз не будут прибегать к шантажу и призвал к аналогичному подходу со стороны Украины.

«Это как приглашение на ужин, я принимаю, а потом начинаю шантажировать, говоря, что если это не лекшо (лечь), то я сделаю это и это», — заявил Мадьяр.

В завершение политик еще раз призвал украинскую сторону открыть Дружбу, если есть такая техническая возможность.

Конфликт из-за «Дружбы» — последние новости

Напомним, трубопровод, транспортирующий российскую нефть через Украину в Центральную Европу, не работает с января, когда его повредил удар российского беспилотника.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия разблокирует кредит ЕС на 90 млрд евро после возобновления поставок нефти через Дружбу. Он добавил, что позиция Венгрии остается неизменной: «нет нефти — нет денег».

К тому же Петер Мадьяр заявлял, что поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться на следующей неделе после многомесячного перерыва. По его словам, глава MOL Жолт Гернади посетит Россию на следующей неделе, чтобы обсудить поставки нефти.