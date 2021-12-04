Будущий разговор Байдена и Путина об Украине и заявление Кулебы: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден рассчитывает на долгий разговор с главой российского государства Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины. Читать дальше –>
- Москва должна делать шаги по снижению напряженности в районе российско-украинской границы. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки Читать далее ->
- РФ не должна влиять на решение НАТО по расширению Альянса. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки Читать далее ->
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Читать дальше –>
- Украина предложила союзникам и партнерам на Западе широкий пакет для сдерживания РФ, включающий политический, экономический и компонент безопасности. Об этом заявила посол в США Оксана Маркарова Читать далее ->