Будущий визит генсека ООН в Украину и поддержка США ВСУ: пять главных событий ночи 23 апреля 2022

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных событий ночи 23 апреля 2022:
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибудет в Украину 28 апреля 2022 года. Согласно сообщению, Антониу Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Читать дальше –>
- Российские войска при атаке на Мариуполь могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Читать дальше –>
- Войска РФ продолжают атаковать "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на приказ российского президента Владимира Путина о прекращении обстрелов, что может свидетельствовать либо об утрате российским президентом контроля над своей армией, либо о его очередной попытке всех обмануть. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Читать дальше –>
- 26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе "Рамштайн" состоится встреча, посвященная вопросу оборонных потребностей Украины. Участие в мероприятии уже подтвердили более двух десятков стран, и их список может расшириться. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Читать дальше –>
- США делают все возможное для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием и вооружением. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби. "Мы продолжаем предоставлять Украине все, что можем сейчас в плане помощи, обеспечения и оружия. Это происходит даже в этот момент, когда мы общаемся здесь", — отметил официальный представитель оборонного ведомства США. Читать дальше –>
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