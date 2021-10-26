Будут ассиметричные шаги: в МИД пригрозили РФ на случай перекрытия поставок газа

Будут ассиметричные шаги: в МИД пригрозили РФ на случай перекрытия поставок газа

Кулеба рассказал о действиях Украины, если РФ прекратит поставки газа.

В случае прекращения Россией поставок газа Украина примет меры в ответ на действия государства-агрессора.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд ответных асимметричных шагов", — отметил глава украинского МИД.

Напомним, гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, что грозит газотранспортной системе Украины после запуска "Северного потока-2".

Читайте также:

Газовые игры Кремля: Россия давит на Европу со своим Северным потоком

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку