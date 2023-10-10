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"Будут хорошие новости": Зеленский в Румынии сделал заявление об оружии

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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"Будут хорошие новости": Зеленский в Румынии сделал заявление об оружии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис / Фото: Офис президента Украины

Глава государства поблагодарил Румынию за военную помощь для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Румынию 10 октября анонсировал хорошие новости по поводу артиллерии и ПВО.

Об этом глава государства сказал на совместном с румынским президентом Клаусом Йоханнисом брифинге.

Зеленский сообщил, о чем разговаривал с Йоханнисом.

"Я проинформировал о ситуации на поле боя, наших оборонных нуждах. Я благодарен за все предоставленные Румынией пакеты поддержки и за то, что мы обсудили сегодня. Будут хорошие новости относительно артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это", – сказал президент Украины.

"Уверен, что все в Румынии знают, какую угрозу жизни несет российский террор, ракеты и ударные дроны", — добавил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина и Румыния подписали совместную декларацию. Президенты поделились деталями

К слову, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина сможет начать производство собственных систем ПВО. Для этого в страну приедут соответствующие специалисты.

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Дата публикации
Просмотры
619
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