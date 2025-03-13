"Будут компромиссы": Климкин о контроле над прекращением огня, гарантиях безопасности и давлении США на Украину

Прекращение огня пока понятийно, ведь мониторить его физически очень сложно.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, что каждая сторона должна будет отвечать за то, чтобы прекращение огня соблюдалось. Приблизительно по линии, которую мы имеем сейчас, а затем начнутся дискуссии о территориях.

Об этом сказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, следует понимать, что:

в целом на территории, захваченные Россией, никаких возможностей влияния нет;

гарантий сохранности нет, Европа может предоставить только малые в виде миротворческих контингентов, это лишь определенный элемент сдерживания;

американцы не снабжают нам определенных видов вооружений, о чем они договариваются сейчас с РФ;

возможное давление в смысле ограничения наших сил обороны;

может идти речь и о демилитаризованной зоне и т.д.

"Вокруг этого могут быть переговоры. Но в этих переговорах, очевидно, будут компромиссы, которые нашим обществом будут восприниматься как уступки России", — заключил он.

Ранее военный эксперт Петр Черник выразил мнение о том, что глава Кремля Владимир Путин откажется идти на мирное соглашение и 30-дневное прекращение огня.

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