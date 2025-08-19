ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1007
Время на прочтение
1 мин

Будут ли иностранные миротворцы в Украине: Трамп — о роли США

Трамп заявил, что американских войск на территории Украины не будет, но не исключает, что США помогут европейским миротворцам из воздуха.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американских миротворцев в Украину.

Об этом глава Белого дома в интервью Fox News.

На вопрос о перспективе гарантий безопасности для Украины Трамп ответил, что европейские страны собираются предоставить их на ранней стадии.

По его словам, Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность развертывания войск на местах как часть гарантий безопасности для Украины.

В то же время американский лидер предположил, что поддержка США безопасности Украины может выражаться в форме воздушных сил.

«Мы готовы помочь им с разными вещами, особенно если можно будет поговорить об этом по воздуху, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Украина получит много земли».

