Будут ли иностранные миротворцы в Украине: Трамп — о роли США
Трамп заявил, что американских войск на территории Украины не будет, но не исключает, что США помогут европейским миротворцам из воздуха.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американских миротворцев в Украину.
Об этом глава Белого дома в интервью Fox News.
На вопрос о перспективе гарантий безопасности для Украины Трамп ответил, что европейские страны собираются предоставить их на ранней стадии.
По его словам, Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность развертывания войск на местах как часть гарантий безопасности для Украины.
В то же время американский лидер предположил, что поддержка США безопасности Украины может выражаться в форме воздушных сил.
«Мы готовы помочь им с разными вещами, особенно если можно будет поговорить об этом по воздуху, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас», — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что «Украина получит много земли».