Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американских миротворцев в Украину.

Об этом глава Белого дома в интервью Fox News.

На вопрос о перспективе гарантий безопасности для Украины Трамп ответил, что европейские страны собираются предоставить их на ранней стадии.

По его словам, Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность развертывания войск на местах как часть гарантий безопасности для Украины.

В то же время американский лидер предположил, что поддержка США безопасности Украины может выражаться в форме воздушных сил.

«Мы готовы помочь им с разными вещами, особенно если можно будет поговорить об этом по воздуху, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Украина получит много земли».