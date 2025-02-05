Будут ли переговоры США об Украине без Украины: у Зеленского ответили

США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Более того, несмотря на все информационные конфликты между Соединенными Штатами и ЕС синхронизация позиций относительно Восточной Европы и Украины, а также финала войны абсолютно точно будет между Европой, США и Украиной.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет " РБК-Украина ".

"Коммуникации на неформальном уровне идут, вы же видите, периодически Трамп выходит с определенными предложениями, безусловно, эти элементы нам известны, но дождемся презентации американской формулы, как они это видят", — сказал советник.

Однако США точно не будут вести переговоры об Украине без Украины. По его мнению, Европа также заинтересована в таком формате переговоров.

"Несмотря на все информационные конфликты между США и Европой, синхронизация позиций относительно Восточной Европы и Украины, а также финала войны абсолютно точно будет между Европой, США и Украиной", — подчеркнул он.

Подоляк также прокомментировал визит на конференцию безопасности в Мюнхене спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога. По мнению советника, он может презентовать предварительную идею о мире в Украине.

"Я думаю, что США обсуждают этот план. Это будет презентация предыдущей конструкции, как я понимаю. Где-то еще будут какие-то дискуссии вокруг этого. Ведь учитываем, что РФ хочет извлечь максимум из ситуации, она продолжает максимально вкладываться в войну, мы видим как они увеличивают количество боеприкосновений, продолжают удары КАБами, масштабные ракеты — меньше."

Подоляк добавил, что следует дождаться хотя бы "очертания того, что может предложить президент США Дональд Трамп и его команда".

Напомним, президент США Дональд Трамп стремится выполнить свои ключевые предвыборные обещания. И Украина не исключение. Его администрация уже начала переговоры как с Киевом, так и с Москвой по соглашению о прекращении огня.

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