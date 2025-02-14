Будут ли представители властей РФ на Мюнхенской конференции: что известно

О встречах с представителями Киева, Москвы и Вашингтона заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на полях Мюнхена возможны встречи между представителями Украины, России и США. Тем не менее, представителей Москвы на мероприятие не аккредитовали.

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген сообщает n-tv.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. Без аккредитации сюда не попадешь", – сказал Хойсген.

Он призвал с осторожностью относиться к заявлению президента США Дональда Трампа о том, что в рамках Мюнхенской конференции в планах есть переговоры высокопоставленных представителей США и России.

По словам Хойсгена, федеральное правительство Германии не выдавало соответствующие въездные визы представителям российских властей. Однако он не исключил, что Россия может направить своих представителей в Германию другими способами.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сделал мощное заявление в Мюнхене. Он подчеркнул, что Россия падет в этом году и украинской победе в войне нет альтернативы.

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