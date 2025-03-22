Будут ли прямые переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии: подробности

Прямых переговоров между Киевом и Москвой не будет – американские дипломаты встретятся с каждой стороной в отдельности.
Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорах между Украиной и Россией о прекращении атак в Черном море.
Об этом сообщает The Washington Post.
По информации издания, украинская и американская делегации встретятся 23 марта, а на следующий день США проведут переговоры с представителями РФ.
Однако прямые переговоры между Киевом и Москвой не предусмотрены.
Основные темы обсуждения:
- прекращение атак в Черном море;
- безопасность морской инфраструктуры;
- возможность ограниченного перемирия.
"Это будут переговоры на близком расстоянии... что-то вроде челночной дипломатии в отеле", — заявил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в интервью ABC News.
Украина настаивает на полном прекращении огня без предварительных условий, тогда как Владимир Путин согласился лишь на частичное перемирие – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.
Напомним, Кремль активизировал информационные атаки, пытаясь подорвать возможность мирных переговоров с Украиной. РФ целенаправленно распространяет нарративы, которые должны рассорить Киев и Вашингтон, дискредитировать Украину и оправдать продолжение войны.
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