Будут ли прямые переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии: подробности

Прямых переговоров между Киевом и Москвой не будет – американские дипломаты встретятся с каждой стороной в отдельности.

Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорах между Украиной и Россией о прекращении атак в Черном море.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, украинская и американская делегации встретятся 23 марта, а на следующий день США проведут переговоры с представителями РФ.

Однако прямые переговоры между Киевом и Москвой не предусмотрены.

Основные темы обсуждения:

прекращение атак в Черном море;

безопасность морской инфраструктуры;

возможность ограниченного перемирия.

"Это будут переговоры на близком расстоянии... что-то вроде челночной дипломатии в отеле", — заявил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в интервью ABC News.

Украина настаивает на полном прекращении огня без предварительных условий, тогда как Владимир Путин согласился лишь на частичное перемирие – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, Кремль активизировал информационные атаки, пытаясь подорвать возможность мирных переговоров с Украиной. РФ целенаправленно распространяет нарративы, которые должны рассорить Киев и Вашингтон, дискредитировать Украину и оправдать продолжение войны.

Читайте также: