Будут ли разговаривать Путин и Си об Украине во время встречи: заявление из Кремля

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © ТСН

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Президент России Владимир Путин во время визита в Китай обсудит с лидером страны Си Цзиньпином экономику и последние контакты с США. Кроме того, в Кремле подтвердили подготовку к трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа в Шэньчжэне.

Об этом сообщил помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков.

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По словам Ушакова, переговоры России и Китая в широком составе будут сосредоточены на перспективах экономического сотрудничества.

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Он отметил, что во время встречи Путин проинформирует Си о последних контактах с США, в том числе с учетом переговоров в Абу-Даби.

Помощник российского диктатора предположил, что в ходе двусторонней встречи Путин и Си также обсудят предстоящие трехсторонние переговоры с Трампом.

По словам Ушакова, встреча Путина, Трампа и Си состоится в государственной резиденции президента Китая.

Ушаков заверил, что президента России и США 100% встретятся, поскольку оба будут в Шэньчжэне. Стороны согласовывают время и место встречи.

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Он также отметил, что в случае отсутствия совместного коммюнике по итогам встречи Путина, Трампа и Си, каждый из лидеров отдельно оценит результаты переговоров.

Помощник президента России добавил, что во время визита в Китай Путина будут сопровождать три вице-премьера, семь министров, представители администрации президента и бизнеса.

Встреча Путина, Си и Трампа в Китае — что известно

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонняя встреча Трампа, Си и Путина состоится 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита АТЭС. Договоренности об этом уже достигнуты, однако темы предстоящих переговоров Песков не уточнил.

МИД Китая официально подтвердил, что трехсторонний саммит с участием Си, Трампа и Путина состоится в четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне. Повестку дня переговоров в ведомстве не раскрыли.

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По данным источников New York Post, на трехсторонней встрече в Шэньчжэне Трамп планирует обсудить сокращение ядерных вооружений. Стороны также могут затронуть войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи (о войне в Украине не упоминается).

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