- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
Будут ли сбивать США российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО— Рубио ответил
По словам Рубио, западные силы будут перехватывать военные самолеты РФ, но сбивать не будут.
НАТО будет продолжать перехватывать военные самолеты, залетающие в воздушные пространства стран-членов Североатлантического союза. Но о сбитии речь не идет.
Об этом государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, которое приводит пресс-служба Госдепа.
«Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения (Россией воздушного пространства НАТО — Ред.) так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их», — сказал он.
На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство НАТО, Рубио ответил так: «Я не думаю, что кто-то говорил о сбитии российских самолетов, разве что если они атакуют».
Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты являются важнейшим членом НАТО. Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО. Это обязательство остается непоколебимым», — заверил он.
Ранее госсекретарь США Рубио объяснил, почему Трамп не давит на Россию.