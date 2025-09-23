Будут ли сбивать США российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО— Рубио ответил

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Associated Press

НАТО будет продолжать перехватывать военные самолеты, залетающие в воздушные пространства стран-членов Североатлантического союза. Но о сбитии речь не идет.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, которое приводит пресс-служба Госдепа.

«Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения (Россией воздушного пространства НАТО — Ред.) так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их», — сказал он.

На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство НАТО, Рубио ответил так: «Я не думаю, что кто-то говорил о сбитии российских самолетов, разве что если они атакуют».

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты являются важнейшим членом НАТО. Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО. Это обязательство остается непоколебимым», — заверил он.

