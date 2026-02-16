- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 2 мин
Будут ли США навязывать условия мирного соглашения Украине: Рубио ответил
Находясь «в гостях» у Орбана, Рубио жестко ответил критикующим Трампа за попытки остановить войну.
Вашингтон не собирается заставлять ни Украину, ни Россию до завершения войны и не предъявляет никаких требований.
Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Рубио считает, что США является единственным государством на земле, способным заставить обе стороны сесть за стол переговоров.
«ООН не смогла этого сделать. И нет никакой другой страны в Европе, которая смогла бы это сделать. США успешно заставили обе стороны разговаривать. Все, что мы пытаемся, это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение никому, мы не заставляем принимать никого соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь», — сказал он.
Глава Госдепа выразил удивление, что есть люди, критикующие Трампа за попытку прекратить войну в Украине.
«Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь прекратить войну», — заявил Рубио.
Он заверил, что США будут оставаться в мирном процессе, «пока их роль будет оставаться положительной и конструктивной».
«Надеюсь, что война закончится как можно быстрее. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы попытаться довести ее до конца. И если нам это удастся, мир станет лучше», — подытожил Рубио.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные раунды переговоров с главой Госдепа Марко Рубио и отдельные со спецпредставителями президента США Кушнером и Уиткоффом.