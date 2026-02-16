Будут ли США навязывать условия мирного соглашения Украине: Рубио ответил

Рубио сделал неожиданное заявление о роли США в переговорах Украины и РФ / © Facebook Виктор Орбан

Реклама

Вашингтон не собирается заставлять ни Украину, ни Россию до завершения войны и не предъявляет никаких требований.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Рубио считает, что США является единственным государством на земле, способным заставить обе стороны сесть за стол переговоров.

Реклама

«ООН не смогла этого сделать. И нет никакой другой страны в Европе, которая смогла бы это сделать. США успешно заставили обе стороны разговаривать. Все, что мы пытаемся, это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение никому, мы не заставляем принимать никого соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь», — сказал он.

Глава Госдепа выразил удивление, что есть люди, критикующие Трампа за попытку прекратить войну в Украине.

«Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь прекратить войну», — заявил Рубио.

Он заверил, что США будут оставаться в мирном процессе, «пока их роль будет оставаться положительной и конструктивной».

Реклама

«Надеюсь, что война закончится как можно быстрее. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы попытаться довести ее до конца. И если нам это удастся, мир станет лучше», — подытожил Рубио.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные раунды переговоров с главой Госдепа Марко Рубио и отдельные со спецпредставителями президента США Кушнером и Уиткоффом.