Будут ли США отправлять свои войска в Украину: Трамп ответил

Трамп и Зеленский в Белом доме сегодня, 18 августа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил, планируют ли США отправить своих миротворцев в Украину после завершения войны.

Об этом он сказал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским по прибытии в Белый дом.

Трамп заявил, что Европа возьмет на себя инициативу по обеспечению мира, но США будут привлечены.

«Мы говорили о гарантиях безопасности, и Европа будет первой линией обороны Украины, и мы будем в этом участвовать. Мы сообщим вам об этом, возможно позже сегодня», — обтекаемо сказал американский президент.

«Будет многое, будет много помощи, когда дело доходит до безопасности. Будет много помощи. Это будет хорошо», — продолжил он.

Позже на пресс-конференции Трамп заявил, что США обеспечат «очень хорошую защиту» для Украины.

Объясняя, почему не было принято никаких решений относительно членства Украины в НАТО, он добавляет: «Мы предоставим им очень хорошую защиту, очень хорошую безопасность. Это часть дела».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, проведут ли выборы в Украине после завершения войны.