Будут ли США требовать от Украины отказаться от оккупированных территорий: Рубио ответил

Марко Рубио / © Associated Press

Соединенные Штаты не поддерживают идею передачи всей оккупированной территории под контроль России.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире NBC.

Ведущая отметила, что около 20% Украины оккупировано Россией и Путин, очевидно, потребует в мирном соглашении закрепить эти земли за РФ.

Карта, которую приводит NBC во время разговора с Рубио

«Что ж, я могу подтвердить, что он (Путин — Ред.) неоднократно говорил об этом в своих выступлениях», — сказал глава Госдепа.

Он заверил, что если украинцы не хотят отдавать территорию, никто их не заставит.

«Украинцы не желают этого отдавать, и никто не толкает Украину к этому… Если мирное соглашение и будет, то оно будет выглядеть не так», — говорит госсекретарь.

«Я не думаю, что это будет частью мирного соглашения. Но он, конечно, выдвигает требования. Он, конечно, спрашивает, чего не хотят делать украинцы и другие, и мы не будем их заставлять. А украинцы спрашивают, чего не собираются делать россияне. Я знаю, как это звучит. Ну, вы знаете, я знаю, что все хотят подробностей, но мы стараемся вести серьезные переговоры и найти компромисс между двумя враждующими сторонами. Это очень тяжелая война, в которой россияне, как всегда, считают, что у них есть преимущество, а украинцы невероятно храбро сражаются и занимают оборонную позицию. Украинцы нанесли россиянам огромные потери», — отметил Рубио.

По его данным, только за последний месяц этой войны погибли 20 тыс российских солдат

«Ситуация сложная, но мы продолжим работать над этим, потому что президент Трамп задался целью попытаться положить конец войне», — продолжил Марко Рубио.

Ранее Рубио признал, что США могут быть не в состоянии добиться прекращения войны в Украине.