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Будут ли вступление Украины в ЕС и деньги от Запада: Мерц в Киеве назвал условия
Германия стремится ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз и готова отстаивать эту позицию в Брюсселе, однако ключевым условием остается активное продолжение реформ.
Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС и будет работать над этой задачей в Брюсселе, но для его выполнения есть ряд условий.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент ТСН.
Мерц заявил, что Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС и будет работать над этим в Брюсселе.
«Я повторяю свое предложение ассоциированного членства. Мы знаем, что Украина работает над реформами», — сказал канцлер ФРГ.
В то же время он отметил необходимость реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Мерц откровенно предупредил, что от принятия этих законов зависит судьба дальнейшей помощи Украине от ЕС.
Мерц также анонсировал встречу «коалиции желающих» зимой, которую планируют провести совместно с Францией и Великобританией для координации дальнейшей помощи Украине.
Напомним, сегодня канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев.
Несмотря на воздушную тревогу, Зеленский и Мерц посетили место российского удара по НАН Украины в Киеве.