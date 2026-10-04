Будут ли вступление Украины в ЕС и деньги от Запада: Мерц в Киеве назвал условия

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / © Офис президента Украины

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Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС и будет работать над этой задачей в Брюсселе, но для его выполнения есть ряд условий.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент ТСН.

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Мерц заявил, что Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС и будет работать над этим в Брюсселе.

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«Я повторяю свое предложение ассоциированного членства. Мы знаем, что Украина работает над реформами», — сказал канцлер ФРГ.

В то же время он отметил необходимость реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Мерц откровенно предупредил, что от принятия этих законов зависит судьба дальнейшей помощи Украине от ЕС.

Мерц также анонсировал встречу «коалиции желающих» зимой, которую планируют провести совместно с Францией и Великобританией для координации дальнейшей помощи Украине.

Напомним, сегодня канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев.

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Несмотря на воздушную тревогу, Зеленский и Мерц посетили место российского удара по НАН Украины в Киеве.

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