Будут ли выборы 26 октября и готовятся ли к их проведению – ответ главы ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил, что "теоретически выборы в Украине в этом году возможны", но для этого требуется завершение войны и отмена военного положения.

Об этом глава ЦИК сказал в интервью "Радио Свобода".

Возможны ли выборы 26 октября

"Теоретически ли возможны выборы в Украине 26 октября? (именно такую ​​дату называл пятый президент Петр Порошенко в интервью УП – Ред.). Теоретически возможно. Но что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы в Украине наступил мир, чтобы в Украине закончилось военное положение и чтобы после этого было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса", – сказал он.

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По его мнению, в текущих условиях такой сценарий маловероятен. В настоящее время ЦИК не ведет подготовку к выборам.

"По состоянию на данный момент у нас нет ни фактических, ни юридических оснований говорить о выборах. У нас по состоянию на данный момент продолжается военное положение. Во время военного положения выборы не организуются, не проводятся", – заверил Олег Диденко.

По его мнению, дискуссии о выборах в Украине были бы сейчас выгодны России, чтобы дестабилизировать ситуацию и подорвать легитимность власти.

Зачем ЦИК просила подсчитать стоимость печати бюллетеней

Диденко прокомментировал заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что полиграфический комбинат "Украина" получил задачу подсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы. Глава ЦИК заверил, что это не подготовка к выборам, а "обычный рабочий процесс, ни о чем не свидетельствовавший".

"К полиграфическому комбинату "Украина" ЦИК обращается регулярно с соответствующими запросами, потому что есть обычный процесс бюджетного планирования. Например, в 2022 году мы готовили бюджетный запрос на 2023 год, и для того, чтобы рассчитать хотя бы приблизительную ориентировочную стоимость выборов, нужно в том числе и понимать стоимость бюллетеней".

Возобновление работы Государственного реестра избирателей

Диденко также объяснил возобновление работы Государственного реестра избирателей, закрытого после начала полномасштабного вторжения.

Он напомнил, что работу реестра остановили, чтобы данные об избирателях и сотрудниках ЦИК не попали в руки врага.

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Однако реестр избирателей используется не только для выборов, но и в межвыборный период, поэтому он "должен быть актуален всегда".

"Поэтому говорить о том, что Центральная избирательная комиссия работает над актуальностью реестра избирателей, и это значит, что уже выборы будут, это неправильно", – подытожил глава ЦИК.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы.

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