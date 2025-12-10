ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
215
Время на прочтение
2 мин

Будут ли выборы во время военного положения: Зеленский о том, кто это решит

Зеленский требует от Рады разработать «дорожную карту», можно ли провести выборы во время войны.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 10 декабря.

«Сегодня я говорил с представителями Верховной Рады. Мы говорили предметно. Я не буду допускать никакую спекуляцию против Украины. Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать законные украинские ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», — сказал он.

В то же время Зеленский признал, что сделать это будет непросто.

«Но давление, которое до этого нам точно не нужно», — отметил президент.

Глава государства ожидает, что народные депутаты Украины предложат свое видение по этому вопросу.

«Безопасностные вызовы зависят от партнеров, от Америки, прежде всего. Политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет», — заверил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было».

Владимир Зеленский в ответ неожиданно заявил, что готов к выборам и обратился в США и европейские партнеры с просьбой обеспечить безопасность для их проведения.

В Брюсселе также прокомментировали новую инициативу Дональда Трампа по поводу скорейшего проведения выборов в Украине.

В WSJ сообщалось, что на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине.

Ранее в феврале этого года Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie