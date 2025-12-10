Будут ли выборы во время военного положения: Зеленский о том, кто это решит

Владимир Зеленский / © ТСН

Реклама

Президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 10 декабря.

«Сегодня я говорил с представителями Верховной Рады. Мы говорили предметно. Я не буду допускать никакую спекуляцию против Украины. Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать законные украинские ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», — сказал он.

Реклама

В то же время Зеленский признал, что сделать это будет непросто.

«Но давление, которое до этого нам точно не нужно», — отметил президент.

Глава государства ожидает, что народные депутаты Украины предложат свое видение по этому вопросу.

«Безопасностные вызовы зависят от партнеров, от Америки, прежде всего. Политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет», — заверил он.

Реклама

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было».

Владимир Зеленский в ответ неожиданно заявил, что готов к выборам и обратился в США и европейские партнеры с просьбой обеспечить безопасность для их проведения.

В Брюсселе также прокомментировали новую инициативу Дональда Трампа по поводу скорейшего проведения выборов в Украине.

В WSJ сообщалось, что на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине.

Реклама

Ранее в феврале этого года Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов».