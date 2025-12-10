- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 2 мин
Будут ли выборы во время военного положения: Зеленский о том, кто это решит
Зеленский требует от Рады разработать «дорожную карту», можно ли провести выборы во время войны.
Президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 10 декабря.
«Сегодня я говорил с представителями Верховной Рады. Мы говорили предметно. Я не буду допускать никакую спекуляцию против Украины. Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать законные украинские ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», — сказал он.
В то же время Зеленский признал, что сделать это будет непросто.
«Но давление, которое до этого нам точно не нужно», — отметил президент.
Глава государства ожидает, что народные депутаты Украины предложат свое видение по этому вопросу.
«Безопасностные вызовы зависят от партнеров, от Америки, прежде всего. Политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет», — заверил он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было».
Владимир Зеленский в ответ неожиданно заявил, что готов к выборам и обратился в США и европейские партнеры с просьбой обеспечить безопасность для их проведения.
В Брюсселе также прокомментировали новую инициативу Дональда Трампа по поводу скорейшего проведения выборов в Украине.
В WSJ сообщалось, что на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине.
Ранее в феврале этого года Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов».