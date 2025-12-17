Будут ли выборы во время войны: историк оценил шансы и позицию украинцев

Выборы в Украине / © Associated Press

Шансы на проведение выборов в Украине во время войны минимальны. Это остается под вопросом из-за технических трудностей и позиции граждан.

Такое мнение историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак высказал в интервью «24 Каналу».

Грицак оценил шансы на проведение выборов в Украине во время войны.

«Шансы есть, но они минимальны. Кроме технических причин — как организовать выборы на фронте и для тех избирателей, которые сейчас вне Украины — есть еще другое обстоятельство: абсолютное большинство украинцев не дает согласие на выборы во время войны», — сказал историк.

Он добавил, что значительная часть граждан даже думает, что выборы надо проводить не сразу после войны, а отложить их на более безопасный срок.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине настало время для президентских выборов, поскольку их «давно не было». Он обвинил Киев в использовании войны в качестве повода для отсрочки голосования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы возможны только при условии прекращения огня на 60 — 90 дней и создания инфраструктуры безопасности. Президент подчеркнул готовность к голосованию при условии изменения законодательства и обеспечения легитимного результата, отметив, что главным приоритетом является безопасность граждан и стабильность государства во время войны.

По данным «РБК-Украина», Зеленский поручил разработать законопроект о выборах во время войны как ответ на критику Трампа. Инициатива должна продемонстрировать готовность Киева к голосованию, но в то же время требует от партнеров давления на РФ для прекращения обстрелов.