Будут лояльны, когда их спонсор проиграет: Подоляк поставил на место вице-спикера парламента Венгрии

В Офисе президента не понимают, почему суверенная страна должна спрашивать разрешения у другой на вступление в НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины поставил на место скандальную вице-спикера парламента Венгрии Дору Дуро, заявившую, что Кремль должен лично одобрить вступление Украины в НАТО.

Подоляк в эфире телемарафона сказал, что его удивило подобное заявление.

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Он отметил, что не понимает, почему политики Венгрии позволяют себе комментировать будущее Украины и ее суверенитет.

"Почему Венгрия что-то комментирует относительно суверенитета нашей страны или нашего выбора? Или что-то относительно Альянса, который устами генсека НАТО Йенса Столтенберга зафиксировал, что все абсолютно все страны едины в своем мнении, что Украина должна быть обязательным членом Альянса, кроме Венгрии?" Какое разрешение мы должны получить в России?Мы должны получить у России только одно разрешение — на несуществование России.То есть мы должны его получить нашими Вооруженными силами, объяснив России, что такие государства неконкурентны и в таком виде существовать не могут. или уменьшить свой объем амбиций гопника", – заявил он.

Кроме того, Подоляк сказал, что сейчас в Венгрии могут делать любые заявления, но после проигрыша их спонсора — Российской Федерации — Украина будет иметь абсолютную лояльность таких стран, как Венгрия.

Напомним, ранее сообщалось, что представительница ультраправой венгерской партии "Наша Родина" Дора Дуро, занимающая должность вицеспикера парламента, заявила, что без риска начала войны вступление Украины в НАТО возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения.

Позже в МИД Украины прокомментировали заявление вицеспикера парламента Венгрии Доры Дуро, которое считает, что вступление Украины в НАТО возможно только при условии одобрения такого шага Россией.

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