"Будут мешать мирному соглашению": премьер Бельгии сделал заявление об использовании активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер / © Associated Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план Евросоюза об использовании замороженных российских государственных активов для финансирования Украины может поставить под угрозу возможность заключения потенциального соглашения о мире.

Об этом де Вевер написал в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

«Поспешное продвижение предложенного механизма репарационных займов приведет к тому, что мы как ЕС фактически будем мешать достижению возможной мирной договоренности«, — написал де Вевер в письме фон дер Ляйен.

Впервые о письме сообщило издание Financial Times 27 ноября поздно вечером.

Согласно плану, предложенному фон дер Ляйен, замороженные активы российского центробанка в Европе могут быть предоставлены Украине в заем для нужд обороны и покрытия регулярных бюджетных расходов.

Поддержка плана со стороны Бельгии имеет решающее значение, поскольку активы, которые ЕС планирует использовать, хранятся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear.

"Предложенный репарационный механизм займов, по моему мнению, является принципиально ошибочным«, — отметил де Вевер, добавив, что исторически во время войны замороженные активы никогда не использовались.

«Подобные активы обычно становились предметом решений после завершения войны, в контексте выплаты репараций проигравшей стороной», — указал он.

Лидеры ЕС пытались договориться на саммите в прошлом месяце об использовании 140 млрд евро замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве займа для Киева, но не смогли получить поддержку Бельгии.

Как сообщили чиновники ЕС, Еврокомиссия надеется учесть предостережения Бельгии в проекте юридического предложения, которое она представит на этой неделе по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева в течение 2026-2027 годов.

В письме де Вевер отметил, что Бельгия не видела «ни одной предложенной юридической формулировки от Комиссии».

Кроме 185 млрд евро, замороженных в Бельгии, примерно 25 млрд евро российских активов заблокировано в других банках ЕС, преимущественно во Франции и Люксембурге.

Ранее Бельгия заявляла, что к схеме должны быть привлечены и другие страны, которые хранят российские активы, в частности Канада, Япония, Великобритания и США — все члены «Группы семи» развитых государств.

Напомним, ЕС активно готовит юридическое предложение по кредиту для Украины на 140 млрд евро, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов. Представительница ЕС Кая Каллас заявила, что заем для репарации является наиболее жизнеспособным вариантом финансирования потребностей Украины. Она подчеркнула важность тщательной законодательной работы и предоставлении солидарной поддержки Бельгии для покрытия финансовых рисков. Каллас надеется, что предложение скоро поступит в государства-члены для обсуждения на декабрьском Европейском совете.