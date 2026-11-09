«Будут немного другие очертания»: Трамп намекнул на территориальные изменения Украины после мирного соглашения

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения договоренностей у Украины могут быть другие территориальные очертания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского лидера по программе 60 Minutes на YouTube.

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Во время разговора журналист напомнил Трампу, что тот обещал добиться завершения войны в Украине, однако боевые действия продолжаются. В ответ ведущий спросил, что мешает сторонам достичь мирной договоренности.

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Американский президент назвал одним из главных препятствий личную неприязнь между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

«Ненависть между Зеленским и Путиным… Будь я президентом, эта война никогда бы не началась. Никаких шансов. Но она началась, поэтому я унаследовал эту войну. Я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения», — заявил Трамп.

Журналист также поинтересовался, кому из двух лидеров — Владимиру Зеленскому или Путину — Трамп доверяет больше. Прямого ответа на этот вопрос президент США не дал. В то же время он заявил, что поддерживает хорошие отношения с обоими.

Трамп также упомянул о предстоящей встрече, предположительно, имея в виду переговоры с участием Украины, США и России, запланированные на 10-11 ноября в Абу-Даби.

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По словам американского президента, именно его участие является определяющим для завершения войны. Когда журналист заметил, что неприязнь Зеленского к Путину можно понять, ведь именно Россия начала вторжение в Украину, Трамп ответил, что ситуация имеет сложную предысторию.

Он упомянул о первой встрече лидеров и заявил, что тогда Россия якобы столкнулась с проявлением неуважения.

«Ну это понятно, но все это было очень-очень… Когда у них состоялась первая встреча, Россия столкнулась с проявлением большого неуважения. Потому я не ничего ничего говорить… За все четыре года моего президентства эта война так глав не хотела бы. И она никогда бы не началась», — сказал Трамп.

Отдельно ведущий спросил американского президента, не предполагает ли он, что Путин пытается обмануть его и затягивает переговоры. Трамп отверг такую возможность.

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Журналист также обратил внимание на то, что, несмотря на заявления о приближении мира, именно российская сторона, похоже, остается препятствием для прекращения войны. В этом контексте он упомянул о прекращении американской помощи Украине и договоренности о поставках дизельного горючего из России.

В ответ Трамп подчеркнул, что считает свою политику по отношению к Москве жесткой. Он напомнил о введенных санкциях и торговых ограничениях.

«Никто не был более жестким по отношению к России, чем я… Посмотрите, что я сделал с ними в торговле, какие санкции ввел и все остальное… Я не снимал санкции с дизельного топлива. Я позволил России поставлять не нам, а всему миру тысячи и тысячи нуждающихся баррелей нефти и дизельного топлива…», — заявил президент США.

Он также упомянул о военной поддержке Украины и противопоставил ее помощи, которую оказывали при предыдущей администрации. По словам Трампа, он передавал Киеву противотанковое вооружение, в том числе тысячи единиц соответствующих средств.

В интервью журналист отметил, что сейчас Украина получает вооружение от европейских партнеров. Трамп уточнил, что США продолжают поставлять оружие, однако теперь за нее платит Европа.

«Я передаю оружие Европе, продаю его по полной цене, и они нам платят», — объяснил глава Белого дома.

Он также подверг критике решение предыдущей администрации выделить Украине 350 млрд долларов. По мнению Трампа, финансовые возможности для поддержки Киева, прежде всего, имеет Европа.

«Более того, мне было очень жаль, что Байден выделил Украине 350 млрд долларов, потому что я счел это невероятно глупым решением. У Европы есть деньги. Европа могла бы заплатить, но никто об этом не попросил», — сказал он.

В то же время, Трамп признал, что украинцы продемонстрировали решительность в использовании западного вооружения и способность противостоять российским войскам.

«И, кстати, у Украины хватило мужества использовать это оружие, потому что для этого тоже нужна смелость. И украинцы показали себя очень грозной силой», — добавил президент США.

Говоря о перспективах мирного соглашения, американский лидер снова заявил, что договоренности могут быть достигнуты уже в ближайшее время.

Ведущий спросил, ожидает ли Трамп, что результатом переговоров станет сохранение свободной и независимой Украины. В ответ президент США предположил, что после окончания войны у страны могут быть другие территориальные границы.

«Думаю, у нас будет соглашение, и я думаю, что это произойдет. В результате Украина будет иметь несколько иные очертания. Послушайте, этой войны вообще не должно быть. Будь я президентом, она никогда бы не началась», — заявил Трамп.

В то же время, он не объяснил, какие именно изменения границ подразумевают и на каких условиях, по его мнению, может быть заключено мирное соглашение.

Еще одной темой разговора стала ситуация с ограничением скорости работы спутниковых систем Starlink и Starshield для Украины.

Журналист спросил Трампа, кто контролирует работу этих систем в зоне боевых действий — американский президент или миллиардер Илон Маск.

Глава Белого дома заявил, что не владеет информацией о причинах возможного ограничения и отрицает свою причастность к этому решению. Он также выразил сомнение, что ответственность за него лежит на Маске.

«Не было доказано, что скорость действительно снижали. В этой войне много лжи. Но я знаю одно: когда я об этом услышал, скорость снова повысили», — подытожил Трамп.

Ранее сообщалось, что после 9-месячной паузы делегации Украины, США и России готовятся сесть за стол переговоров в Абу-Даби.

Мы ранее информировали, что в Вашингтоне обсуждают возможность возвращения к формату диалога безопасности с Москвой, который фактически перестал действовать после оккупации Крыма.

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