Будут отрабатывать противостояние Западу и Украине: Лукашенко анонсировал "солидные" военные учения с РФ

Начнутся маневры в феврале.
Беларусь намерена провести совместные с РФ военные учения в феврале 2022 года. Белорусскую сторону, в частности, беспокоит то, что Польша, Украина и страны Балтии укрепляют свои границы для предотвращения миграционного кризиса в своих государствах.
Об этом заявил Александр Лукашенко 17 января, пишет БелТА.
По его словам, учения пройдут на западных границах РФ и на южном фланге Беларуси.
"Сегодня мы видим, что нам нужно в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения... Мы обучение планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нам не упрекали, что мы здесь из бухты- барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко также сказал, что учения не должны стать исключительно белорусскими.
"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла по противостоянию с этими силами: Западу (Прибалтика и Польша) и югу (Украина)", — уточнил он.
Также уточняется, что министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного обучения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.
В свою очередь заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко сказал, что запланированные совместные военные Беларуси и России получили название "Союзная решимость — 2022".
Кроме того, Муравейко заявил о так называемой "резонансной провокации", вызванной миграционным кризисом.
"В Польше развернуто более 20 тысяч военнослужащих, из них 15 тысяч – это представители сухопутных войск, в Прибалтике – более 12 тысяч военнослужащих, это представители армии, полиции, пограничной службы", – сказал Муравейко.
По его словам, наращивание военного контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции.
"Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе этого мероприятия состоится обучение", — добавил он.
Напомним, Лукашенко раскритиковал Украину за укрепление границы от мигрантов из Беларуси.
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