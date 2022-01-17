Будут отрабатывать противостояние Западу и Украине: Лукашенко анонсировал "солидные" военные учения с РФ

Будут отрабатывать противостояние Западу и Украине: Лукашенко анонсировал "солидные" военные учения с РФ

Начнутся маневры в феврале.

Беларусь намерена провести совместные с РФ военные учения в феврале 2022 года. Белорусскую сторону, в частности, беспокоит то, что Польша, Украина и страны Балтии укрепляют свои границы для предотвращения миграционного кризиса в своих государствах.

Об этом заявил Александр Лукашенко 17 января, пишет БелТА.

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По его словам, учения пройдут на западных границах РФ и на южном фланге Беларуси.

"Сегодня мы видим, что нам нужно в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения... Мы обучение планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нам не упрекали, что мы здесь из бухты- барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко также сказал, что учения не должны стать исключительно белорусскими.

"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла по противостоянию с этими силами: Западу (Прибалтика и Польша) и югу (Украина)", — уточнил он.

Также уточняется, что министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного обучения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.

В свою очередь заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко сказал, что запланированные совместные военные Беларуси и России получили название "Союзная решимость — 2022".

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Кроме того, Муравейко заявил о так называемой "резонансной провокации", вызванной миграционным кризисом.

"В Польше развернуто более 20 тысяч военнослужащих, из них 15 тысяч – это представители сухопутных войск, в Прибалтике – более 12 тысяч военнослужащих, это представители армии, полиции, пограничной службы", – сказал Муравейко.

По его словам, наращивание военного контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции.

"Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе этого мероприятия состоится обучение", — добавил он.

Напомним, Лукашенко раскритиковал Украину за укрепление границы от мигрантов из Беларуси.

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