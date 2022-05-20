"Будут считаться причастными к преступлениям": Украина в ООН посоветовала странам не покупать ворованного РФ зерна

"Будут считаться причастными к преступлениям": Украина в ООН посоветовала странам не покупать ворованного РФ зерна

Партии зерна, экспортируемые Россией, могут содержать краденое украинское зерно.

Государства, которые будут покупать у РФ похищенное у Украины зерно, будут считаться причастными к преступлению.

Об этом заявил в Совете Безопасности ООН советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник, пишет Укринформ.

Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности, поскольку около 400 млн человек в мире, преимущественно на Ближнем Востоке, Северной Африке и Азии, зависят от поставок зерна и масла из Украины. Экспорт почти остановился из-за блокирования Россией портов на Черном море.

Российские кафиры уже украли не менее 400-500 тыс. тонн зерна. Также почти все корабли с зерном, выходящими из Севастополя, загружены украденной украинской продукцией.

«Украина уже предупредила страны-потребители, что партии зерна, экспортируемые Россией, могут содержать краденое украинское зерно. Любая страна, сознательно покупающая это зерно, будет считаться причастной к преступлению», — сказал он.

Не должно быть никаких сомнений в том, кто отвечает за возможный голод миллионов людей в Азии, Африке и других частях света и на оккупированных территориях Украины.

Украина, по его словам, также решительно отвергает любые манипуляционные заявления о том, что санкции против России якобы сделают невозможным эффективное решение проблемы экспорта сельскохозяйственной продукции. Международное сообщество уже сделало соответствующие выводы, резюмировал он.

Отметим, этим летом на карту будет поставлена доля трех урожаев: прошлогоднего, который Украина не в состоянии полностью экспортировать, нынешнего, потому что соберут только половину урожая и будущего, поскольку фермеры не будут сеять озимую пшеницу в привычных объемах.

Читайте также:

Вывоз зерна за границу – готовят ли для нас массовый голод – "Ночной дозор"