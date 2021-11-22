"Будут серьезные последствия": Франция пригрозила России по поводу "любого вторжения" в Украину

Глава МИД Франции подчеркнул, что Россия должна использовать свое влияние, чтобы помочь разрешить кризис в Беларуси.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что любое вторжение России в Украину "приведет к чрезвычайно серьезным последствиям".
Об этом пишет Bloomberg.
"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к чрезвычайно серьезным последствиям", — сказал глава МИД Франции.
Жан-Ив Ле Дриан отметил, что следует "найти способ работать вместе", несмотря на "авторитарные тенденции" президента РФ Владимира Путина, которые стали слишком заметными в последние месяцы.
По словам министра, Россия должна использовать свое влияние, чтобы помочь разрешить кризис в Беларуси, а не усугублять ситуацию.
Напомним, Россия снова стянула свою военную технику к границам Украины. Предполагается, что полномасштабная атака намечена на конец января или начало февраля 22-го года. И она, вероятно, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, десантно-штурмовые операции на Востоке, высадки десанта в Одессе и Мариуполе, вторжение меньшего масштаба со стороны Беларуси.
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