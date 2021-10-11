Судить по действиях, а не по словах: в Госдепе США прокомментировали первые переговоры с талибами

Во время переговоров американская сторона затронула тему безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека.
Соединенные Штаты Америки расценили как откровенные прошедшие в Дохе двухдневные переговоры с представителями радикального движения "Талибан".
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Обсуждения носили откровенный и профессиональный характер, и делегация США вновь подтвердила, что "Талибан" будут судить по его действиям, а не только по его словам", - говорится в тексте заявлении Прайса по итогам переговоров.
Заметим, что прошедшие 9-10 октября двухдневные дискуссии с участием делегаций США и "Талибана" в Дохе стали их первыми контактами высокого уровня после захвата движением власти в Афганистане.
Американская сторона затронула тему безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, вывоза из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев.
"Две стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами полноценной гуманитарной помощи непосредственно народу Афганистана", - отмечается в документе.
В то же время США четко дали понять, что эти переговоры нельзя расценивать как преамбулу к признанию правительства "Талибана" в Афганистане.
Также стало известно, о чем договорились США и талибы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что "Талибану" "необходимо заслужить" международную поддержку.
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