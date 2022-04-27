"Будут взрываться склады": Подоляк прогнозирует усиление "демилитаризации" России в ее приграничных районах

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что в ближайшие недели будет усиливаться "демилитаризация" России в приграничных с Украиной районах. Тогда у россиян будет возникать вопрос о том, что они делают в Украине и почему убивают людей.

Такое мнение Подоляк выразил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 27 апреля.

"Интенсивность войны очень велика… Безусловно, такая интенсивность конфликта будет точно отражаться на приграничных районах РФ", – сказал советник руководителя ОП.

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"Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно возрастать", – рассказал Подоляк.

"И это будет вызывать наконец-то у россиян вопрос: "А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово, и какую цену мы готовы за это заплатить?". И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это все будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну", – подчеркнул советник руководителя президентского офиса.

Напомним, в ночь на 27 апреля глава Белгородской области России сообщил, что в одном из сел региона горит склад боеприпасов. За несколько минут до этого он писал о громких взрывах.

Подоляк назвал взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ "совершенно естественным процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников".

Рассматривает ли военно-политическое руководство Украины возможный удар со стороны Приднестровья – Михаил Подоляк

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