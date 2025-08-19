- Дата публикации
"Буфер между Россией и Европой": Трамп прокомментировал стратегическую роль Украины
Дональд Трамп рассказал о стратегической роли Украины как "буфера между Россией и Европой". Он также прокомментировал свои соглашения с украинскими редкоземельными металлами.
Президент США Дональд Трамп в своих комментариях по Украине назвал ее "своеобразным буфером между Россией и остальной Европой". По его словам, "все складывалось хорошо, пока не вмешался Байден".
Об этом он рассказал в эфире Fox News.
"Байден дал Украине 100 миллиардов долларов сразу. Я им ничего не даю, знаете, не знаю, знаете ли вы. Но с тех пор как я в должности, мы не платим", - отметил Трамп.
Он также рассказал о заключенном им соглашении о редкоземельных металлах с Украиной, которое, по его словам, превышает 350 миллиардов долларов.
Трамп подчеркнул, что Украина хорошо отнеслась к этому соглашению: "У них прекрасные редкоземельные металлы, одни из лучших в мире. Мы взяли намного больше 350 миллиардов, и они прекрасно к этому отнеслись".
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "Украина получит много земли", очевидно, имея в виду результаты переговоров с РФ о так называемом "обмене территориями".