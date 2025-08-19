"Буфер между Россией и Европой": Трамп прокомментировал стратегическую роль Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в своих комментариях по Украине назвал ее "своеобразным буфером между Россией и остальной Европой". По его словам, "все складывалось хорошо, пока не вмешался Байден".

Об этом он рассказал в эфире Fox News.

"Байден дал Украине 100 миллиардов долларов сразу. Я им ничего не даю, знаете, не знаю, знаете ли вы. Но с тех пор как я в должности, мы не платим", - отметил Трамп.

Он также рассказал о заключенном им соглашении о редкоземельных металлах с Украиной, которое, по его словам, превышает 350 миллиардов долларов.

Трамп подчеркнул, что Украина хорошо отнеслась к этому соглашению: "У них прекрасные редкоземельные металлы, одни из лучших в мире. Мы взяли намного больше 350 миллиардов, и они прекрасно к этому отнеслись".

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "Украина получит много земли", очевидно, имея в виду результаты переговоров с РФ о так называемом "обмене территориями".