Буферная зона с Россией: в МИД Украины указали на возможное ее расположение

Курская операция ВСУ / © ТСН.ua

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Буферная зона между Россией и Украиной, о которой 22 мая заявил президент РФ Владимир Путин, может быть расположена только на территории государства-агрессора.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, комментируя высказывания российского президента.

«На территории России может быть буферная зона, именно для этого Украина с прошлого года проводит там Курскую операцию», — отметил он.

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Представитель украинского внешнеполитического ведомства назвал высказывания Путина о необходимости создания «буферной зоны» на территории Украины «очень показательными» в условиях, когда Соединенные Штаты, европейские партнеры и Украина призывают к полному длительному прекращению огня на 30 дней и более.

«Эти слова доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием к мирным усилиям сейчас, и именно на них надо усиливать давление, чтобы принуждать Путина и Россию к миру, к полному длительному прекращению огня», — отметил Георгий Тихий.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем сообщении в сети Х тоже отметил, что новые агрессивные заявления российского президента «четко отвергают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств».

«На него [президента РФ Владимира Путина] нужно оказывать большее давление, чтобы прекратить эту войну», — написал украинский министр.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о принятом решении о создании так называемой «буферной зоны безопасности» вдоль украинско-российской границы. Впоследствии российские пропагандисты уточнили, что речь идет об украинских областях, граничащих с РФ на северо-востоке — Черниговской, Сумской и Харьковской.

Напомним, во время поездки Владимира Путина в Курск один из местных чиновников призвал к захвату украинского города Сумы.Российский диктатор не возразил.