Бумажные гарантии безопасности не остановят Путина: названо единственное, чему может доверять Украина

Война в Украине и президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

Предложения Европы относительно гарантий безопасности для Украины имеют определенную ценность, но сами по себе они не способны гарантировать безопасность государства. Более 11 лет войны доказали: настоящие гарантии безопасности — это те, которые реально меняют ситуацию на поле боя. Чтобы сделать российскую агрессию бесполезной, США и Европа должны вкладываться в возможности, которые лишают, разрушают и парализуют армию РФ.

Об этом говорится в статье экс-министра обороны Украины, главы Центра оборонных стратегий Андрея Загороднюка для американского издания Foreign Affairs.

Какие гарантии безопасности готовятся для Украины?

С момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом европейские лидеры активно ищут формулу мира, которая бы устроила Украину и одновременно сдержала Россию. Европа пытается выработать механизмы гарантий безопасности, которые бы позволили заключить хотя бы временное перемирие.

В центре этих дискуссий — несколько сценариев:

размещение в Украине небольшого европейского контингента в качестве сил сдерживания,

расширение санкций против Москвы,

увеличение поставок вооружений, в частности традиционных.

Некоторые правительства даже рассматривают вариант юридически обязаться защищать Украину в случае новой агрессии.

Отмечается, что санкции и оружие можно реализовать уже сейчас, тогда как остальные меры станут актуальными только после завершения боев.

Такие шаги могут иметь определенный эффект, однако сами по себе они не обеспечат надежной защиты. С момента вторжения в 2022 году президент России Владимир Путин откровенно декларирует цель — ликвидировать Украину как государство. Его не остановят ни дипломатические заявления, ни небольшие подразделения НАТО. Война будет продолжаться, пока российская армия физически не потеряет способности наступать.

Несмотря на скепсис некоторых экспертов в США и ЕС, которые сомневаются в способности Украины полностью остановить агрессора, ситуация меняется. Москва достигает постепенных, но изнурительных достижений, тогда как Киев все активнее внедряет новые технологии, меняющие характер войны.

Технологии вместо бумажных гарантий

Украине не нужно уничтожать всю армию РФ. Достаточно достичь стратегической нейтрализации – то есть парализовать способность врага достигать своих целей. И сегодня это стало значительно проще благодаря дешевым и массовым технологиям, значительную часть которых разрабатывает сама Украина.

«На протяжении последнего века большие державы не раз предоставляли гарантии безопасности более слабым партнерам. Но реальную пользу они приносили только тогда, когда сопровождались ощутимыми средствами защиты», — отмечается в статье.

Европейским странам стоит отказаться от иллюзии, что традиционные поставки вооружений или новые меморандумы смогут остановить Путина. Единственный реальный выход — инвестировать в высокотехнологичную оборонную промышленность Украины, наращивать производство дронов, ракет, систем ПВО и РЭБ, развивать партнерство в военном секторе.

Как выглядит стратегическая нейтрализация РФ?

Достаточно лишить российские войска логистики, коммуникаций и маневренности. История знает примеры: в 1967 году Израиль смог парализовать значительно более многочисленные ВВС Египта, выведя из строя их самолеты и командные пункты.

Украина уже движется по этому пути. Большие участки фронта превращены в «зоны смерти», где любое передвижение завершается потерями. Россия вынуждена бросать в бой тысячи солдат ради нескольких сотен метров продвижения. Если такие условия будут распространены на большую часть линии фронта, наступления РФ потеряют смысл.

Но для этого нужно массовое наращивание производства дронов, ракет и современных систем. Традиционные танки или бронетехника сейчас часто становятся легкой добычей дешевых беспилотников.

Европейские инициативы и перспективы

Некоторые шаги уже сделаны: ЕС финансирует украинские оборонные предприятия, а Киев заключает соглашения для масштабирования выпуска боеприпасов и дронов. Но этих усилий недостаточно. Нужно значительное расширение сотрудничества и запуск серийного производства новых систем.

Одним из потенциальных решений может стать проект «Европейский щит неба для Украины" — коалиция государств, которые обеспечат частичную бесполетную зону с помощью около 120 самолетов. Это позволит перехватывать ракеты и дроны, сохранить инфраструктуру и сосредоточить усилия ВСУ на сухопутных боях.

Украина дальше нуждается в F-16, дальнобойных ракетах, боеприпасах, комплектующих, а также разведданных США, которые уже доказали свою решающую роль в войне.

Настоящие гарантии безопасности

Годы войны показали: настоящие гарантии — это те, которые способны изменить ситуацию на поле боя. США и Европа должны инвестировать в способности, которые делают российскую армию беспомощной.

«И помощь Украине — это не только о Киеве. Если армию Путина не остановить в Украине, она может двинуться дальше, уже против стран НАТО. Кремль постоянно намекает на реванш за распад СССР и пытается проверять выносливость Альянса», — отмечается в публикации.

Еврокомиссия в отчете European Defence — Readiness 2030 прямо назвала сохранение Украины ключом к безопасности всей Европы. Там подчеркивается: Киев должен стать «стальным дикобразом» — государством, которое невозможно победить. Для этого ЕС и НАТО должны значительно увеличить инвестиции в оборонку Украины, ускорить разработку новых систем и запустить масштабное производство. Только тогда Европа сможет вздохнуть с облегчением.

К слову, ранее в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить войну можно только при условии, если США предоставят Киеву четкие гарантии безопасности. По словам Зеленского, для этого нужна смелость Трампа. Президент подчеркнул, что такой документ должен быть подписан до завершения войны с участием США и всех европейских партнеров. Кроме того, Зеленский считает, что Трамп может предоставить Украине необходимое количество систем ПВО, поскольку у США их достаточно.

По словам президента Финляндии Александра Стубба, гарантии безопасности для Украины – это готовность европейских союзников применить силу в ответ на новую агрессию России. Политик подчеркнул, что эти гарантии являются «правдоподобным и сильным сдерживающим фактором», который начнет действовать после заключения мирного соглашения с Россией.