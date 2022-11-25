Бундестаг готов признать Голодомор в Украине геноцидом: когда состоится голосование

Такое решение немецких партнеров приветствовали в Министерстве иностранных дел Украины.

Депутаты федерального собрания Германии готовы признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинской нации.

Текст документа уже согласован соответствующими органами в Бундестаге и выставлен на голосование в следующую среду, 30 ноября.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

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В документе отмечается, что только за зиму от искусственно спровоцированного голода погибли более 3,5 млн человек.

"От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", – передают отрывки из текста.

Авторы законопроекта отметили, что принудительной коллективизацией советское руководство хотело подавить селян и украинский быт, язык и культуру. Насильственный голод также был направлен на "политическое подавление украинского национального самосознания".

"Массовая смерть от голода была не результатом неурожая, а ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Таким образом, Голодомор является преступлением против человечества", – прокомментировал свои намерения поддержать признание геноцида против украинцев Робин Вагенер, депутат от партии "Зеленых".

Решения немецких партнеров приветствовали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решено: Бундестаг расценивает это как геноцид", — написал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в Twitter.

Напомним, парламенты Ирландии и Молдовы признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Румыния признала Голодомор в Украине преступлением против человечества

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