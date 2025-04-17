Берлин, 9 мая 2024 года. / © Associated Press

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Послы России и Беларуси не получили приглашение на специальное заседание Бундестага, которое состоится 8 мая по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе.

Об этом сообщил представитель германского парламента, передает Reuters.

В заявлении Бундестага отмечено, что решение принято на основе оценки федерального правительства.

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Этот шаг отражает позицию Берлина по злоупотреблению наследием Второй мировой войны со стороны Кремля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно использовал память о победе над нацизмом для легитимации полномасштабного вторжения в Украину.

Участие в мероприятии, которое состоится в пленарном зале Бундестага, примут представители других дипломатических миссий и члены парламента. В центре внимания церемонии будет завершение войны и прекращение нацистской политики террора и геноцида в Европе.

Иностранные гости, кроме аккредитованных в Берлине дипломатов, не были приглашены.

В то же время 17 апреля посол России в Германии Сергей Нечаев посетил памятное мероприятие в Зелове, несмотря на оговорку немецких властей о возможной политической инструментализации исторических событий со стороны Москвы. Мероприятие было приурочено к годовщине битвы на Зееловских высотах – одного из финальных этапов наступления Красной армии на Берлин весной 1945 года.

В ответ на действия Берлина спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключение представителей России и Беларуси из юбилейных церемоний является "оскорблением потомков освободителей и прямыми оскорблениями в адрес тех, кто положил конец гитлеровскому террору".

Ранее мы писали, что для Владимира Путина очень важно до парада победы 9 мая освободить от украинской армии Курскую область, где сейчас идут жестокие бои.