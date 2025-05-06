Бундестаг не смог избрать Мерца канцлером Германии: что будет дальше

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Бундестаг 6 мая провалил голосование в первом туре за кандидатуру лидера партии «Христианско-демократический союз» Фридриха Мерца на должность нового канцлера Германии.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Бундестага.

Кандидатуру Мерца во время тайного голосования поддержали 310 депутатов, а для утверждения канцлера были необходимы голоса 316-ти. Еще 307 не голосовали, трое воздержались, один голос сочли недействительным.

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Руководитель Бундестага Юлия Клекнер объявила, что прерывает заседание, чтобы парламентские группы могли проконсультироваться по дальнейшим действиям.

Мерц не потерял шанс стать канцлером: что дальше?

То, что Мерц не смог набрать абсолютное большинство голосов в Бундестаге во время первого голосования, еще не означает окончательного провала его кандидатуры на должность канцлера.

Немецкая конституция разрешает парламенту в течение двух недель после первой попытки проводить неограниченное количество повторных голосований за канцлера. Если за это время Мерцу не удастся получить абсолютное большинство, то на заключительном этапе ему хватит простого большинства голосов депутатов, а эта поддержка у него уже есть.

Впрочем, согласно Основному закону ФРГ, в случае получения абсолютного большинства голосов федеральный президент обязан назначить избранного кандидата канцлером. Если же результатом станет только простое большинство, у главы государства есть альтернатива: либо утвердить кандидатуру, либо распустить Бундестаг и объявить новые выборы в течение семи дней.

Заметим, что это первый случай, когда кандидат в канцлеры не получил поддержки парламента по завершении коалиционных переговоров и выборов.

Напомним, 9 апреля консерваторы Мерца и лидеры Социал-демократической партии Германии достигли быстрого коалиционного соглашения, которое стало первым шагом к формированию нового правительства. Это соглашение расчищало Мерцу возможность принять присягу следующего канцлера Германии в течение нескольких недель.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что намерен просить у Мерца, когда тот станет канцлером, о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. Немецкий политик во время предвыборной кампании неоднократно выражал свою поддержку по поставкам этих ракет Украине.

Отметим, издание Welt информировало, что Мерц планирует совершить свой первый зарубежный визит в должности канцлера в Украину. Это будет поездка на саммит «коалиции желающих», который состоится в Киеве 9 мая.